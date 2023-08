Hoe Israëliër extra body toevoegt aan middenveld KAA Gent

De Israëliër is geen absoluut onbekende, want hij kende een sterk EK U21 met zijn land deze zomer. Israël moest in de halve finale de duimen leggen voor Engeland, de latere winnaar van het toernooi. Gandelman was als kapitein een van de uitblinkers bij het land uit het Midden-Oosten.

Met zijn gestalte (1,90 meter), (kop)kracht en loopvermogen zal hij extra 'body' toevoegen aan het middenveld van KAA Gent. Een profiel dat de Buffalo's momenteel te weinig hebben met Kums, Gerkens, Hong en Castro-Montes. De Sart is dat wel.

Gandelman is een defensieve middenvelder die uitblinkt in intercepties en luchtduels, en daarnaast ook als nummer 8 en zelfs als centrale verdediger uitgespeeld kan worden. Ook in de box van de tegenstander is de boomlange speler erg gevaarlijk. Met zijn krachtig kopbalspel wist hij vorig seizoen meermaals met het hoofd te scoren voor Maccabi Netanya.

De jonge speler gaat eerstdaags zijn handtekening zetten bij KAA Gent. De Gantoise vond een akkoord met de nummer 5 uit de Israëlische Ligat Ha'Al voor een transfer van 2,35 miljoen euro. Er ligt een contract klaar voor 5 seizoenen.

