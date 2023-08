OH Leuven-fans krijgen uitleg: "Wat moet ik daarop zeggen? Je kent toch ook iets van voetbal?"

OH Leuven is de competitie gestart met 1 op 9 en afgelopen zaterdag revolteerden de fans reeds na de nederlaag tegen Union SG. Ze wilden uitleg van Marc Brys, Peter Willems en Ariël Jacobs. Vanavond krijgen ze die ook.

OHL gaat in een open meeting in discussie met de supporters. “Een supporter heeft recht op een stem in een club”, aldus Brys bij Het Nieuwsblad. “Er zullen vanavond wel een paar mensen heel negatief doen, maar je moet kunnen incasseren. Daar kan ik wel tegen. Maar als er iets gezegd wordt waar ik niet mee akkoord ben, zal ik ook antwoorden."

Na de slechte start wordt er toch al vooruit gekeken, want dit seizoen zijn er play-downs met vier en drie mogelijke dalers. “Of ik mij daar zorgen om maak? Uiteraard”, geeft Brys toe. “Wie zegt van niet, die liegt. Het zou zelfs hautain zijn om te zeggen dat ik mij daar geen zorgen over maak."

In ieder geval wacht de coach nog op versterking nadat hij veel uitgaande transfers zag gebeuren. "Of ik mijn kern evenwaardig vind aan die van vorig seizoen? Wat moet ik daarop zeggen? Je kent toch ook iets van voetbal?"