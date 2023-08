📷 Kevin De Bruyne maakt noodzakelijke keuze na zware blessure en reageert ook zelf

Kevin De Bruyne heeft zich dan toch laten opereren na zijn nieuwe hamstringblessure. Dat was uiteindelijk de beste optie nadat hij herviel in zijn vorige blessure.

De Bruyne was in de finale van de Champions League al uitgevallen met een blessure aan zijn hamstring en De Bruyne en Manchester City dachten dat hij volledig hersteld was van die blessure. Het tegendeel bleek waar in de seizoensopener tegen Burnley, nu een week geleden.

Er werd getwijfeld of een operatie nodig was, maar De Bruyne ging nu toch onder mes, dat heeft hij op zijn sociale media laten weten. De operatie was ook succesvol, waardoor De Bruyne nu echt aan zijn revalidatie kan beginnen. Die gaat wel nog enkele maanden duren.

"Het nieuws na de wedstrijd tegen Burnley was een fysieke en mentale klap voor me", schrijft De Bruyne. "Nu de operatie achter de rug is, ben ik klaar om mijn lichaam te laten genezen en binnenkort weer aan de slag te gaan. Bedankt voor alle steun."