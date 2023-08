Club Brugge tankt vertrouwen in IJsland, maar Deila keert met zorgen terug: "Dit baart wel zorgen"

Club Brugge boekte opnieuw een duidelijke zege tegen het IJslandse Akureyri. Maar er was toch een smetje op de zege.

Club Brugge dikte tegen Akureyri zijn doelpuntentotaal van dit seizoen nog eens aan. In de laatste drie wedstrijden scoorde de ploeg van Ronny Deila telkens vijf keer. De Noor kan dus niet meer dan tevreden zijn.

En Club gaf naast het tegendoelpunt ook bijna niets weg tegen de IJslanders. "De jongens, zoals Roman Yaremchuk en Dedryck Boyata, hebben getoond dat ik op hen kan rekenen", zei Deila bij Het Nieuwsblad. Yaremchuk scoorde een hattrick, Boyata scoorde en speelde zijn eerste 90 minuten van het seizoen.

Blessure Nielsen baart zorgen

Maar toch was er na 20 minuten een domper voor Club Brugge. Casper Nielsen ging liggen en probeerde verder te spelen, maar moest een minuut later toch naar de kant. De Deen had opnieuw last van zijn spieren in de buikstreek. "Dit baart wel zorgen", zei Deila nog.

Nielsen lijkt zondag zo goed als zeker de wedstrijd tegen RWDM te missen, al moeten de onderzoeken nog afgewacht worden. Deila kan dan wel weer rekenen op Vanaken, Spileers en Skov Olsen. Zij maakten de afreis naar IJsland niet en kregen rust.