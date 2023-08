Hét probleem waar KRC Genk mee kampt: Wouter Vrancken reageert

KRC Genk gaat door een moeilijke periode. De competitiestart is niet overtuigend en na de Champions League lopen de blauwhemden nu ook de Europa League mis.

De twee Europese uitschakelingen zijn een klap. In de competitie begint Genk met 6 op 9, maar de winst in Cercle was eerder gevleid en de nederlaag in eigen huis tegen Eupen was een opdoffer.

Wat is er aan de hand? Genk kon zijn spelerskern samenhouden en dus loopt er nog steeds voldoende kwaliteit rond in Limburg. Het probleem situeert zich momenteel vooral bij de efficiëntie.

De troepen van Wouter Vrancken domineren de wedstrijden nog wel met balbezit en controle, maar Genk vindt toch zo moeilijk de weg naar de netten. De laatste 4 wedstrijden konden de Smurfen, ondanks de dominantie, slechts 2 doelpunten scoren.

We hebben dat vonkje nodig

Vrancken ziet het probleem. "Van de wedstrijden die we gespeeld hebben, hebben we altijd de dominantie gehad. Je kan dan wel spreken over efficiëntie in de box. Als je kijkt naar expected goals, dan zie je dat we echt onze kansen gehad hebben."

De coach weet dat de ommekeer er snel kan komen. "Je kan over efficiëntie spreken, maar je hebt een vonkje nodig om dat terug te creëren."

"De spelers werken constant aan de scherpte op de laatste 10 procent, daar is geen verschil te merken tot nu toe. Maar je moet wel op die manier blijven doorgaan nu om die extra procenten erbij te halen, die efficiëntie."