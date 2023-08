Rits heeft iets te zeggen over zijn nieuwe rugnummer én de commotie die erover ontstond in Brugge

De Brugse achterban stond deze week op zijn achterste poten. Dat Mats Rits naar Anderlecht verhuisde, tot daar aan toe. Het zinde hen niet, maar ja... Dat hij het rugnummer 23 koos, dat was al heel wat erger.

Het nummer 23 is immers heilig in Jan Breydel. Het is het rugnummer van de betreurde François Sterchele, waarvoor in de 23ste minuut nog altijd geapplaudiseerd wordt tijdens thuismatchen. Dat Rits net dat nummer koos, zorgde voor heel wat verwijten aan zijn adres.

Op sociale media werd er wel de draak mee gestoken door andere fans. Rits wou daar meteen iets duidelijk over maken op zijn persconferentie. "Ik heb het ook pas achteraf gehoord toen iemand het mij stuurde", vertelde hij.

"Het was totaal niet met het idee om tegen de schenen te stampen. Nummers interesseren mij eigenlijk niet. Behalve dat ik niet graag een laag nummer heb. Mijn nummer van bij Club, 26, was al van Coosemans. Ik kon hem toch moeilijk vragen het af te geven? En ja, 23 was vrij. 'Ah fijn, Michael Jordan', dacht ik. Zonder er verder bij na te denken."