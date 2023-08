Vanhaezebrouck kritisch voor zijn spelers, UEFA komt met slecht nieuws voor Gent

KAA Gent verloor in Polen met 2-1 van Pogon. En dus mag het zich opmaken voor een dubbel duel tegen APOEL Nicosia op leven en dood.

"Een paar jaar geleden heeft Gent al eens zes wedstrijden overleefd in de voorrondes. Dat willen we ook dit seizoen doen, we willen in die groepsfase raken", liet Hugo Cuypers eerder al optekenen.

"Cypriotische ploegen liggen ons niet", pikte Hein Vanhaezebrouck toen in. En met APOEL Nicosia staat er geen makkelijke tegenstander op het programma.

© photonews

De UEFA heeft bovendien ook nog eens slecht nieuws gebracht voor de Buffalo's. Door allerhande regelingen is beslist dat Gent eerst thuis moet spelen tegen APOEL.

Daardoor zijn ze hun thuisvoordeel dus kwijt. Gent kan zich wel een hele week voorbereiden op de trip naar Cyprus, want de match op zondag 27 augustus tegen Antwerp is uitgesteld.

Talent

Op termijn gaat er wel nog wat bij moeten komen bij Gent, want in de breedte valt het voorlopig nog tegen. "Dit is een wake-upcall voor sommigen die denken dat ze al klaar zijn. Op talent alleen win je geen wedstrijden", aldus Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

Doelman Davy Roef zette hij enigszins uit de wind bij Sporza: "Dit mag hem natuurlijk niet overkomen. Soms denk je dat je niets kan overkomen als je te goed bezig bent. Hij hield ons een paar keer recht in de eerste helft."