Johan Boskamp doet waanzinnige ontdekking over Europese voetbal van KRC Genk

KRC Genk slaagde er donderdag niet in Olympiakos opzij te zetten. De Europese rekening van de Limburgers oogt bijzonder leeg.

Geen Champions League, geen Europa League. Het wordt voor KRC Genk zelfs harken om de groepsfase van de Conference League te halen. Een schril contrast met de verwachtingen vooraleer Servette bekampt werd.

Johan Boskamp deed alvast een opvallende ontdekking over het Europese voetbal van KRC Genk. Van de laatste twintig wedstrijden in Europa wonnen de Limburgers er maar eentje, op 16 september 2021 met 0-1 tegen Rapid Wenen.

“Meen je dat?! Dramatisch joh. Dan heb je weinig te zoeken in het Europese voetbal”, is de Nederlander heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg. Bovendien wordt de laatste voorronde van de Conference League ook geen makkie.

“Ik wil het nog wel zien tegen Adana Demirspor. Ze hebben zich al twee keer eerder laten uitschakelen door een matige tegenstander. En geloof me: tegen Turkse clubs is het nooit kat in bakkie . Het stadion zal wellicht vol Turkse supporters zitten. Ach, dan zit het tenminste toch nog eens vol.”