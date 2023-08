Ronny Deila zorgt voor opvallende afwezige, Hein Vanhaezebrouck selecteert twee debutanten voor de prijs van één

Club Brugge en KAA Gent spelen door Europese verplichtingen op zondag hun wedstrijd in de Jupiler Pro League. De selecties zijn alvast gemaakt.

Club Brugge speelt zijn vierde wedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League tegen het verrassende RWDM. Ronny Deila maakte zijn selectie bekend.

Daarbij geen Casper Nielsen, want hij is geblesseerd. En verrassend ook geen Dedryck Boyata, die donderdag nog een kans kreeg tegen de IJslanders in de Conference League.

Hans Vanaken, Andreas Skov Olsen en Jorne Spileers zijn er wél opnieuw bij van hun kant. Zij zullen meer dan waarschijnlijk speelminuten vergaren.

Bij KAA Gent heeft Hein Vanhaezebrouck dan weer meteen een plekje veil voor twee debutanten in de selectie. Zowel Archie Brown als Omri Gandelman zijn nog paar pas in Gent na hun transfer en kunnen mogelijk tegen STVV hun eerste minuten maken.