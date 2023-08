'Manchester City kijkt vreemd op in transferdossier van Jérémy Doku'

De deal leek helemaal af voor Jérémy Doku. Toch lijkt de transfer naar Manchester City nog niet rond zoals verwacht werd.

Enkele dagen geleden al leek de kogel helemaal door de kerk. Britse kranten meldden toen dat Jérémy Doku voor 53 miljoen euro naar Manchester City zou trekken. Rennes wou minstens 50 miljoen euro vangen voor de Rode Duivel en de club uit de Premier League was bereid dat op tafel te leggen.

Een goede zaak ook voor RSC Anderlecht, want door de deal vangen zijn nog 15 procent op de transfer van Doku, via een doorverkooppercentage. De volle 15 procent krijgen ze evenwel niet, het bedrag is geplafonneerd op 5 miljoen euro.

Maar bij Manchester City zijn ze plots niet overtuigd dat de deal in kannen en kruiken is. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt immers dat de ploeg van Kevin De Bruyne vermoedt dat Doku nog onderhandelt met een andere ploeg.

Het zou om Chelsea gaan, zo wordt in Engeland gefluisterd. Manchester City is alvast niet van plan om een oorlogje in opbieden te spelen met hun reeksgenoot, zo meldt Romano nog.