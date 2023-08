Opnieuw stevige blessure bij Club Brugge: "Dit is heel hard om nu te accepteren"

Casper Nielsen is opnieuw enkele weken out bij Club Brugge. Dat heeft de Deense middenvelder zelf bevestigt.

Het zit de Deen Casper Nielsen niet mee de laatste tijd. Hij miste al bijna de hele voorbereiding door een buikspierblessure. Daar was hij begin deze maand eindelijk helemaal van hersteld en in de terugmatch in en tegen Akureyri kreeg Nielsen ook een eerste basisplaats.

Maar al na 20 minuten moest de Deen naar de kant met een nieuwe blessure. Hij incasseerde een stevige tackle en leek geraakt aan de heup of de buikspieren. De Japanner Shion Homma kwam de onfortuinlijke Deen vervangen.

Enkele weken out

Op zijn sociale media heeft Nielsen nu zelf een update gegeven over zijn blessure, al zegt hij niet over welke blessure het precies gaat. "Dit is heel, heel hard om nu te accepteren, maar ik zal enkele weken out zijn", schrijft Nielsen. "Bedankt voor alle berichten en ik zie jullie binnenkort."

Nielsen, die vorig jaar de overstap maakte van Union naar Club voor zo'n 7 miljoen euro, zou het dit seizoen sowieso al lastig krijgen om een basisplaats te veroveren. Met Vanaken, Vetlesen en Onyedika heeft Deila voorlopig zijn vaste middenveld al gevonden.