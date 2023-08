Club Brugge heeft een diamant in handen waar ze zelf al fameus aan geschaafd hebben... Noa wie?

Club Brugge heeft goud in handen, maar dat wist het al langer. Antonio Nusa wordt week na week sterker en de 18-jarige lijkt klaar om de rol van Noa Lang volledig over te nemen.

De 18-jarige linkerwinger begint aan zijn derde seizoen bij Club Brugge. Op zijn 16e werd hij bij het Noorse Stabaek - de club waar Gent ook Gift Orban vond - de vierde duurste uitgaande transfer ooit. Club betaalde 3 miljoen euro voor de tiener die toen al 11 matchen in de Noorse hoogste klasse had gespeeld en ook drie keer had gescoord.

Toptalent

De noemer wordt snel te vlug gebruikt, maar Nusa gold wel degelijk als een absoluut toptalent. Bij blauw-zwart mocht hij echter rustig rijpen en met mondjesmaat van het eerste elftal proeven. Ook daar was al te zien wat zijn ruw talent was.

De voorbije jaren werd er vooral gewerkt aan zijn efficiëntie. Niet dribbelen om te dribbelen, want dat doet hij graag. Ze wilden er functionaliteit inpompen zonder zijn creativiteit te beknoppen. Intussen is al gebleken dat ze daarin geslaagd zijn. Zijn afwerking is nog niet altijd hoe het moet zijn, maar hij zorgt wel voor veel gevaar.

Nu al miljoenen waard

Tegen RWDM lukten hem 7 van de 9 dribbels die hij probeerde. In drie matchen heeft hij al 17 geslaagde dribbels achter zijn naam, waarmee hij de statistieken aanvoert. Hij vult zo de leemte die Noa Lang heeft achtergelaten.

Maar als hij de lijn doortrekt, zal de transfersom een pak hoger liggen dan de 12,5 miljoen euro die ze voor Lang kregen. Nu al wordt in de makelaarswereld geschat dat hij tussen de 8 en 10 miljoen waard is, maar wat als hij helemaal ontploft?

Ronny Deila geeft hem alvast het volle vertrouwen. Als landgenoot kan hij er het best toe doordringen. En ja, ook hij weet dat hij een toptalent beet heeft dat straks door de groten der aarde het hof zal gemaakt worden.