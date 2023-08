Trainer van Doku komt met gevat antwoord over mogelijke transfer van zijn sterspeler

De laatste dagen van Jérémy Doku als speler van Stade Rennes lijken eraan te komen. De trainer van de Franse club reageerde bijzonder gevat.

Jérémy Doku zat zondag op de bank in de match van Stade Rennes tegen Lens. Een transfer lijkt ook voor trainer Bruno Génésio het enige mogelijke vervolg voor onze landgenoot te worden. Hij wordt vooral gelinkt aan Manchester City.

Doku kwam uiteindelijk na meer dan een uur spelen toch nog invallen, maar Stade Rennes bleef uiteindelijk steken op een 1-1-gelijkspel. Na de match liet de trainer zich duidelijk horen over de situatie van Doku.

“Als onze beste speler van vorige week op de bank begint... Aan jullie om conclusies te trekken”, was zijn gevatte antwoord. Om dan meteen wel te zeggen dat er nog niks definitief geregeld was in de deal.

Een week ervoor liet Génésio nog weten dat er nog geen bod was geplaatst op Doku. Er worden bedragen van meer dan 50 miljoen euro genoemd, waardoor hij het clubrecord van 35 miljoen heel gemakkelijk zou breken.