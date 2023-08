Coucke steekt enorme pluim op hoed van Anderlecht-fans: "Brusselse Grote Markt gaat te klein zijn als we opnieuw de titel winnen"

Marc Coucke heeft voor het eerst sinds lang nog eens uitgebreid gesproken over RSC Anderlecht. En de voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om de fans te paaien.

Niet alleen Wouter Vandenhaute, maar ook Marc Coucke moest het de voorbije maanden ontgelden bij de fans van RSC Anderlecht. De eigenaar van de Belgische recordkampioen is er echter heilig van overtuigd dat de terugkeer naar de top van het Belgische voetbal is ingezet.

“In 2017 spiegelde ik Anderlecht aan clubs als AFC Ajax, FC Porto en RB Salzburg”, aldus Coucke in Het Laatste Nieuws. “We staan daar momenteel heel ver van. Al zijn de fundamenten om daar te geraken wél steviger dan toen. Anderlecht was toen echt niét goed bezig.”

© photonews

Coucke steekt één van de pluimen op de hoed van de fans. “Onze supporters staan er meer dan ooit. En dat ondanks die elfde plaats van vorig seizoen. Ik zeg het: de Grote Markt in Brussel gaat te klein zijn als we opnieuw de titel winnen. Iedereen hunkert naar succes.”

“Ik loop vaak in Durbuy rond en stond onlangs op de weide van Tomorrowland te huppelen”, is Coucke op dreef. “Mensen komen naar mij en spreken enkel over Anderlecht. Het is én blijft de grootste en mooiste club van het land.”

En Coucke beseft dat de paars-witte fans broodnodig zijn. “Onze achterban is samen met de jeugdacademie de ruggengraat van Anderlecht. Er wordt soms gezegd dat het successupporters zijn? Ze blijken net hondstrouw. Ze komen massaal naar het stadion en geen enkele club heeft meer kijkers voor een match op televisie.”