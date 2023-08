De werken van Fredberg: Voor deze (voormalige) basisspelers wil Anderlecht de komende dagen nog enkele miljoenen vangen

De puzzel bij RSC Anderlecht valt stilaan in elkaar. Jesper Fredberg wil echter het middenveld versterken met een extra pion. Maar wat staat er aan uitgaande zijde nog te gebeuren?

We schreven eerder al dat ook Thomas Delaney onderweg is om het middenveld van RSC Anderlecht te versterken. Maar dat wil zeggen dat er ook aan uitgaande zijde nog héél véél te gebeuren staat.



Marco Kana is op weg naar KVC Westerlo. Het jeugdproduct van paars-wit heeft amper zicht op speelminuten en kan in het Westerlse Kuipje rijpen. Maar dat is niet alles. Het wordt een héél drukke slotweek van de zomermercato in het Lotto Park.

© photonews

Jesper Fredberg is ook Amadou Diawara liever kwijt dan rijk. De Guineeër stond afgelopen weekend dan wel nog in de basis, maar hij kon de voorbije maanden nooit overtuigen. Daarbovenop komt dan nog eens zijn hoge loon dat niet wordt gerechtvaardigd door zijn prestaties.

Dat geldt overigens ook voor Majeed Ashimeru. Ook hij lijkt geen aanspraak meer te maken op een basisplaats. Al zorgt zijn polyvalentie en lagere loon ervoor dat hij normaliter wél in Brussel zal blijven om de kern breed genoeg te houden.

Oplossingen zoeken

Op die manier zal het paars-witte middenveld in het niets nog lijken op de pionnen die er vorige seizoen stonden. Ook voor Kristian Arnstad wordt een oplossing gezocht, terwijl Mario Stroeykens de komende maanden moét bewijzen dat hij een contractverlenging waard is.