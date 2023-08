Deze spelers moet Antwerp in het oog houden: van de knipogende verdediger tot "de Cristiano Ronaldo van AEK Athene"

Antwerp speelt dinsdagavond zijn heenwedstrijd van de play-offronde van de Champions League. In eigen huis willen ze tegen AEK Athene de stap richting de groepsfase goed inzetten.

De bekendste speler van AEK Athene is ongetwijfeld Domagoj Vida. Hij speelde al voor Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev en Besiktas. Ondertussen is de Kroaat 34 en speelt hij al een jaar in Athene. Bij de Kroatische nationale ploeg telt hij al 101 caps en pakte hij op het WK in Rusland zilver en in Qatar brons.

Vida is een echte cultfiguur en is vooral bekend door zijn periode bij Zagreb. Ooit trok hij net voor een bekerwedstrijd een blikje bier open en hij werd daarvoor enkele wedstrijden geschorst.

Daarnaast is Vida vooral bekend door zijn knipoog tegen Lyon. Hij speelde met Zagreb thuis en leed een zware nederlaag (1-7), waardoor Lyon naar de volgende ronde ging. En niet Ajax. Die nederlaag gaf de nodige controverse, want bij de 1-5 gaf Vida een knipoog aan Gomis. Al werd er nooit bewezen dat er iets achter die knipoog zat.

Voorin heeft Athene een echt goudhaantje in de rangen. Levi Garcia is momenteel zo'n 7 miljoen euro waard en een van de grootverdieners bij zijn club. In zijn 3e seizoen bij Athene ontplofte de spits en was hij goed voor 18 doelpunten en 7 assists in 37 wedstrijden.

Garcia kan overigens ook op de linkerflank uit de voeten. Hij is een atletische speler met een geweldige conditie. Ook kan hij enorm hoog springen. Daarnaast is hij tactisch sterk en pakt hij regelmatig met enkele dribbels uit. In de Griekse media wordt hij met Cristiano Ronaldo vergeleken.

© photonews

Ten slotte is het vooral nog uitkijken naar Steven Zuber die op de linkerflank speelt. Hij zit ondertussen al over zijn topperiode in Duitsland, maar hij weet nog steeds de weg naar het doel te vinden. In de vorige Champions League-voorronde scoorde hij nog tegen Dinamo Zagreb.