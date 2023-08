Officieel: Van de bank van Anderlecht naar hereniging met Kompany: "Hij moet meer speeltijd krijgen dan bij ons mogelijk is"

Hannes Delcroix verlaat zoals aangekondigd Anderlecht. De verdediger heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij het Burnley van Vincent Kompany.

Delcroix sloot in 2013 reeds aan bij Anderlecht en maakte in 2018 zijn debuut voor de eerste ploeg. In 2019-2020 speelde hij een seizoen op huurbasis bij RKC Waalwijk. In november 2021 volgde zijn debuut bij de Rode Duivels, nadat hij ook bij de nationale ploeg alle jeugdploegen had doorlopen.

Uiteindelijk speelde hij 65 officiële wedstrijden in het paars-witte shirt. Jesper Fredberg verklaart waarom ze hem laten gaan. "Allereerst willen we Hannes bedanken voor al die jaren bij onze club", aldus de CEO Sports.

"Hij bevindt zich nu in een moment in zijn carrière dat hij op meer speeltijd moet kunnen rekenen dan bij ons mogelijk was. We zijn dus tevreden dat we een oplossing hebben gevonden die alle partijen tegemoetkomt."