Bekerincident smeult nog altijd na: Sa Pinto zoekt nu al de confrontatie met Hein Vanhaezebrouck op

KAA Gent ontvangt in de play-offs van de Conference League APOEL Nicosia. En daar is oude bekende Ricardo Sa Pinto de coach.

Sa Pinto eindigde bij Standard in het seizoen 2006/2007 zijn carrière als speler en was er ook een seizoen trainer in het seizoen 2017/2018. In dat seizoen pakte Standard zijn laatste prijs met zijn achtste Belgische beker.

Voor Hein Vanhaezebrouck en Sa Pinto wordt het donderdag niet zo'n blij weerzien. In de bekermatch van 29 november 2017 tussen Standard en Anderlecht (waar Vanhaezebrouck toen trainer was, nvdr.) liep uit de hand tussen de twee.

Sa Pinto wil Vanhaezebrouck geen hand geven

Sa Pinto kreeg vanuit de tribune een plastic bekertje op zijn voet en ging theatraal neer. Vanhaezebrouck noemde het "de schwalbe van het jaar." Vanhaezebrouck verweet Sa Pinto ook "dat hij van het buitenland naar de Belgische competitie komt en hier alles overhoop gooit." Iets wat Sa Pinto nog tot vandaag onthouden heeft.

"Er is niets veranderd. Hij heeft iets gezegd dat ver voorbij emotionele conflicten gaat in de wedstrijd. Ik zal zijn hand niet schudden. Hij is voor mij geen coach. Ik wens niemand iets slechts toe, maar hij is iemand die me onverschillig laat", zegt Sa Pinto bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck verklaarde op zijn persconferentie dat hij de Portugees wel de hand wil schudden. "Wat gebeurd is, is gebeurd. Nu zitten zowel ik als hij in een andere situatie. Ik ga gewoon beleefd zijn. En hem bijvoorbeeld een hand geven."