Ferme opsteker én grote verrassing bij Club Brugge in aanloop naar match van de waarheid tegen Osasuna

Voor Club Brugge breken de twee weken van de waarheid aan. Een Europese poule of niet? Dat is de hamvraag tegen Osasuna.

In aanloop naar de heenwedstrijd tussen Osasuna en Club Brugge is er alvast een opsteker te melden aan Brugse zijde. Dat blijkt uit de selectie die werd gemaakt voor het duel.

21 namen werden geselecteeerd door coach Ronny Deila. Met daarbij ook flankverdediger Maxim De Cuyper. Die was nochtans twijfelachtig na dit weekend.

Ook Dedryck Boyata zit opnieuw in de selectie. Vorige week mocht hij ook mee naar IJsland in de voorrondes van de Conference League.

In de competitie lijkt hij vooralsnog geen kans te krijgen van Deila, maar op deze manier kan hij zich - in afwachting van een transfer - wel aan Europa tonen. En ook spits Barbera is er bij.

De 21 namen op een rijtje: