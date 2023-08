'Overmars geeft de echte transferprioriteit aan, maar Antwerp heeft alvast opnieuw bijna beet'

Antwerp wil nog een talent aantrekken. Het gaat om de 18-jarige Moustapha Amadou Sabo, die momenteel bij het Zweedse Hammarby onder contract ligt. Een deal is nakend.

Moustapha Amadou Sabo speelt voorlopig bij de beloften van Hammerby. Daarmee komt hij uit in de Zweedse derde klasse.

Toch staat de jeugdinternational uit Niger op de radar van Antwerp, waar hij ook in eerste instantie voor de beloften zou kunnen aantreden. Op termijn moet hij dan kunnen doorgroeien.

© photonews

De 18-jarige middenvelder van Hammarby zou dichtbij een contract staan bij Antwerp, weet Het Nieuwsblad alvast te melden. Toch is hij niet dé prioriteit.

Verdediger

Marc Overmars was duidelijk voor de match tegen AEK Athene over wat ze echt willen bij Antwerp. En dat is in een andere linie.

"Een verdediger lijkt er wel nog te moeten komen", gaf hij toe aan VTM. Over een extra spits of spelmaker werd niet gerept.