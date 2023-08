Ronny Deila is klaar en duidelijk over speelkansen en toekomst van Hans Vanaken bij Club Brugge

Hans Vanaken was de afgelopen twee wedstrijden wat ziek en speelde tegen RWDM slechts 20 minuten. Er werden al meteen vragen gesteld over de toekomst van de kapitein bij Club.

Club swingde zonder Hans Vanaken in en tegen Akureyri en thuis tegen RWDM. Philip Zinckernagel nam de rol van Vanaken zonder problemen over. Vanaken dreigde zo voor het eerst in jaren misschien wel op de bank te belanden.

Maar Ronny Deila was bijzonder duidelijk op zijn persconferentie voor de match tegen Osasuna. "Voor mij is het geen vraag of Hans zal spelen of niet. Hij blijft een heel belangrijke speler voor ons en ook onze kapitein."

"Ik moet Hans niet leren voetballen, ik moet hem gewoon in de goede omstandigheden voorbereiden en dan komt alles goed. Als ik op een dag de man ben die Hans moet vertellen dat hij niet langer belangrijk is voor ons, dan zal dat betekenen dat ik hier zeer lang zal blijven."