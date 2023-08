Union SG plots met zorgen over status naar dubbele Europese confrontatie: Blessin klaar en helder over wat hij wil zien

En plots leeft Union SG met enige zorgen toe naar de dubbele Europese confrontatie met Lugano die op het programma staat. Op dat vlak kwam de bolwassing op het veld van KV Mechelen (4-0) uiterst ongelegen.

Door de seizoensstart met 9 op 9 leek Union aanvankelijk met een heel ander gevoel naar de Europese duels toe te gaan. Eén zware nederlaag later is het - zeker gezien de leegloop die heeft plaatsgevonden - de vraag of Union in België wel weer voldoende gewapend is om play-off 1 te spelen.

"Voor de tiende speeldag doe ik daar geen verklaringen over", houdt Alexander Blessin zich op de vlakte. "We moeten kijken wat er nog gebeurt in de transferperiode." De theorie is wel dat je bij de betere Belgische teams moet horen om Europees een mooi parcours af te kunnen leggen. Zoals de Brusselaars dat vorig seizoen deden.

Nu pas met hoofd bij Europa

Of zaten ze bij Union net al met hun hoofd in Europa en was dat de reden van de uitschuiver in eigen land? "Neen, de Europese matchen zaten helemaal niet in ons hoofd. We nemen het match per match. We hebben voor de verplaatsing naar Mechelen niet gepraat over de wedstrijden tegen Lugano", maakt Cameron Puertas duidelijk.

"Het gaat er altijd om of je rechtstaat en of je leert van je fouten. De volgende wedstrijd komt er alweer aan, tegen Lugano. We willen ons plaatsen voor de Europa League, zoveel is duidelijk", oppert Blessin. "We moeten zoeken naar wat nieuwe dingen."

Snel een volgende match

"Als speler vond ik het altijd goed om na een slechte match geen hele week te moeten wachten op de volgende. Dan is het goed dat de volgende match er heel snel aankomt. Donderdag proberen we op te staan en het beter te doen", hoopt Blessin op een goede reactie. "Enkel dan zullen we weer het zelfvertrouwen hebben, dat is duidelijk."