Wouter Vrancken spreekt klare taal over assistkoning Mike Trésor

Nog altijd geen Mike Trésor bij Racing Genk. De assistkoning van vorig seizoen in de Jupiler Pro League ligt nog altijd in de lappenmand.

Mike Trésor ontbrak in de laatste drie wedstrijden bij Racing Genk nadat hij in de heenmatch tegen Olympiakos tien minuten voor tijd uitviel. En ook tegen Adana Demirspor zal Wouter Vrancken niet kunnen rekenen op Trésor.

"Mike heeft na de kniestoot die kreeg in Griekenland nog steeds een dof gevoel in de quadriceps van zijn rechterbeen waardoor hij last heeft met trappen op doel en met explosieve inspanningen", verklaarde Vrancken op zijn persconferentie vooraf.

Er waren de afgelopen dagen weer geruchten over West Ham United, maar met een blessure lijkt een transfer er voorlopig niet te komen voor Trésor. Tenzij een club toch het risico wil nemen en het gewenste bedrag wil betalen voor de Ebbenhouten Schoen en de 'Speler van het Jaar' van vorig seizoen.