Buffalo's weten wat er moet veranderen tegen APOEL, Vanhaezebrouck laat zich uit over transferperikelen van zijn gegeerde spitsen

Alle hens aan dek voor KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck. Tegen APOEL NIcosia wacht een zware dobber in de Conference League. Op naar de poulefase van de derde Europese Beker?

"APOEL is een ervaren en sluwe ploeg. We willen graag thuis winnen en met een goede uitgangspositie naar Cyprus. Dat is altijd de goede uitgangspositie", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Hij liet zich ook uit over de mogelijke transferperikelen van zijn aanvallers: "Ik vond dat tegen Sint-Truiden vooral Cuypers een moeilijke match had. Misschien speelde een mogelijke transfer, maar hij is dat alweer voorbij."

Scherper beginnen

Bij de spelers was er na de match tegen STVV een duidelijk mea culpa. "Neen, ik zat niet goed in de wedstrijd", vond ook Julien De Sart. "Het was moeilijk te belopen, een echte verklaring had ik er niet voor. De supporters hebben ons goed geholpen."

"Dat mogen ze donderdag opnieuw doen, want het doet deugd. En we gaan het nodig hebben." Een idee dat ook leeft bij Sven Kums: "APOEL is een lastige tegenstander, dus we gaan scherper moeten beginnen dan we zondag deden."