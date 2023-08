Club Brugge-coach Deila waarschuwt na goed resultaat in Spanje: "Ze zijn op verplaatsing beter dan thuis"

Na een jaar van overwintering in de Champions League staat Club Brugge op één wedstrijd van de groepsfase van de Conference League. Blauw-Zwart ging namelijk met 1-2 winnen bij het Spaanse Pamplona.

Club Brugge won dan wel in Pamplona maar had het niet eenvoudig in de Spaanse oven. Dat zagen ook Vanaken en Deila. "We hebben afgezien", steekt Vanaken van wal. "Het was zeker niet eenvoudig. Met hun fans achter de ploeg zat Osasuna goed in de wedstrijd", vertelt trainer Ronny Deila voor de camera van VTM. "Maar", gaat hij verder, "in Europa is nagenoeg elke verplaatsing lastig."

Club Brugge moest wachten tot diep in de eerste helft voor een eerste kans maar dat leek wel voor een verlossing te zorgen. "We waren te passief aan de bal", vindt Deila. "Al gaven we ook amper iets weg. Aan het einde van de eerste helft en het begin van de tweede helft ging het beter en kwamen we beter in het spel."

Ruimte benutten

De jarige Hans Vanaken vond de eerste helft echter niet slecht. "Toen konden we vaker de ruimte vinden. Want die is er weldegelijk. Daar zullen we onze volgende week goed op moeten voorbereiden wans als we onder die druk kunnen uitvoetballen en snel van flank veranderen, valt er echt wel iets te doen tegen hen", analyseert hij.

Maar de trainer waarschuwt toch dat het voor zijn jongens in t eigen Jan Breydel niet eenvoudig zal zijn. "Heel wat jongens hebben al wel wat Europese ervaring. Dat zal nodig zijn want Osasuna is een beter uitploeg dan thuisploeg", besluit hij.