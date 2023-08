📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC werft extra middenvelder aan

Royal Antwerp FC heeft er een middenvelder bij. Amadou Sabo komt op huurbasis The Great Old versterken.

Royal Antwerp FC laat weten dat het Amadou Sabo mag verwelkomen op de Bosuil. Zo heeft Mark Van Bommel er een extra middenvelder bij.

“Mamane Moustapha Amadou Sabo (18) speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor R. Antwerp F.C.”, laat The Great Old weten.

“Onze club heeft ook een aankoopoptie bedongen. Amadou Sabo is een centrale middenvelder uit Niger die eigendom is van Hammarby IF. Bij de Zweedse eersteklasser maakte Sabo tot nu toe vooral minuten in het tweede elftal. Hij krijgt bij RAFC dan ook rustig de tijd om zich aan te passen en om te groeien.”