Sven Kums onderhandelt opnieuw met Michel Louwagie bij KAA Gent

Sven Kums tekende in juni een contract voor één seizoen bij KAA Gent. Mogelijk wordt het zijn laatste als profvoetballer.

Sven Kums was blij om nog een seizoen bij KAA Gent te spelen. Dat hij geen langer contract kreeg deert hem niet. “Ik zou niet voor twee jaar willen bijtekenen om het dan in mijn laatste jaar moeilijk te krijgen. Ik zou nooit willen dat de ploeg met mij opgescheept zit. Daarom: we bekijken het nu jaar per jaar”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Ook al betekende dat hij behoorlijk wat moest inleveren in vergelijking met vorig seizoen. “Voor elke werknemer is inleveren ambetant. Ook voor mij. Maar, inderdaad, ik ben er mee akkoord gegaan. Omdat ik hier super graag ben.”

Kums keek alvast uit naar een nieuwe Europese campagne. En daar springt hij voor de ploeg in de bres als goede onderhandelaar. “Ik probeer dat te zijn. Zeker als er premies moeten onderhandeld worden voor de spelersgroep. Ik moet straks, na dit interview, onderhandelen over de premies voor de spelersgroep voor het halen van de groepsfase van de Conference League.”

Met Michel Louwagie, die een al even goede onderhandelaar is. “Hij is een toponderhandelaar - dat is geweten. Het is niet altijd makkelijk. Hij kan het hard spelen, is van alles op de hoogte. Maar je ziet: we komen er wel altijd uit.”