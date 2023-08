Al meteen een farçe: SL16-Beerschot zal niet gespeeld worden, wedstrijd verboden door gouverneur

Normaal gezien werd morgen de match in de Challenger Pro League tussen SL16 en Beerschot gespeeld. Door de onrust in Luik heeft de gouverneur echter beslist om die match af te gelasten. Het is zelfs niet duidelijk of ze nog gespeeld zal worden.

Het politiebevel van de Gouverneur is gebaseerd op twee politierapporten waarin een risicoanalyse is opgenomen die met name is gebaseerd op diverse negatieve signalen uit sociale netwerken. Het treffen tussen Standard 16 FC en Beerschot wordt daarom uitgesteld. Deze donderdag heeft Catherine Delcourt, waarnemend gouverneur van de provincie Luik, een politiebevel uitgevaardigd dat de organisatie van de voetbalwedstrijd verbiedt tussen Standard de Liège 16 FC en Beerschot VA en die zaterdag om 16.00 uur zou plaatsvinden in het Visé-stadion aan de het grondgebied van de politiezone Basse-Maas. Dit besluit werd genomen in het licht van de gebeurtenissen die sinds 18 augustus hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de buurgemeenten Oupeye en Herstal en parallel aan het politiebevel van de burgemeester van Oupeye tot 28 augustus, waarbij bijeenkomsten van meer dan 4 personen werden verboden. “Het is noodzakelijk om te allen tijde over voldoende politiecapaciteit te beschikken om te kunnen reageren indien nodig”, legt de Provincie Luik uit. “Het politiepersoneel dat zou moeten zorgen dat deze Challenger Pro League-voetbalwedstrijd in alle veiligheid wordt gespeeld, zou ten koste gaan van de handhaving van de openbare orde en rust over een groter gebied”, besluit gouverneur F.F.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg SL16 FC - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (26/08).