Anderlechtse grasmat baart zorgen, maar... er is een oplossing voor gevonden

De grasmat van Anderlecht heeft al afgezien de voorbije weken. Zowel de A-ploeg, de beloften als Union (Europees) spelen er hun matchen op. En de weersomstandigheden hebben niet echt geholpen.

Er zit dus wel degelijk een virus in het grasveld, maar dat is niet verwonderlijk. De combinatie van overvloedige regen en daarna verschroeiende zon heeft de wortels geen deugd gedaan. Er is al hard aan gewerkt, maar voorlopig zal het ermee moeten gedaan worden.

Er is nieuw gras ingezaaid, dat zich nu moet hechten aan de synthetische implantaten in het veld. "Het is onder controle en het is behandeld", wist Riemer te vertellen. "Het nieuwe gras komt er door, maar we zijn er nog wat mee aan het worstelen. Dat is geen verwijt aan onze greenkeepers, want zij kunnen het weer ook niet controleren."

In ieder geval is er nog geen sprake van een nieuwe grasmat. Zo'n halfsynthetische grasmat leggen kost immers ook telkens een klein fortuin.