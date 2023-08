Heeft KRC Genk Demirspor op dat ene vlak overklast? Trainer is duidelijk

Demirspor kwam op voorsprong tegen KRC Genk. Toch ging de Turkse club met een nederlaag terug naar huis.

De 2-1-nederlaag voor Demispor was voor trainer Patrick Kluivert een stevige ontgoocheling. “We hadden de wedstrijd helemaal in handen, maar maakten enkele grove dekkingsfouten”, citeert Het Belang van Limburg de Nederlander.

Kluivert zag dat Genk voor de rust de betere ploeg was. “We hebben een aantal dingen moeten aanpassen om grip te krijgen op de wedstrijd. Maar na een goeie openingsgoal hadden we na rust controle, dan doet het pijn om alsnog met een nederlaag te moeten terugvliegen.”

Kluivert gelooft dan ook dat zijn ploeg nog kan doorstoten naar de groepsfase van de Conference League. “Gelukkig rest er ons nog een terugmatch, waarin we in totaal andere omstandigheden deze situatie nog kunnen rechttrekken.”

Al leek zijn ploeg fysiek wel stevig overklast te worden in de slotfase van de wedstrijd. “Het had ook te maken met de wedstrijdsituatie, waarbij Genk moest reageren. Het is niet zo dat wij fysiek niet in orde zijn. Maar het klopt wel dat we het lastig hebben gehad in de slotfase. Gelukkig krijgen we nu een week om in alle rust het juiste antwoord te kunnen formuleren.”