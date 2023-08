'Paintsil dringt aan op vertrek bij KRC Genk: nieuwe club doet mooi voorstel'

Joseph Paintsil blijft uitkijken voor een transfer. Nadat hij de deal met Southampton weigerde, komt er een andere Engelse ploeg op de proppen.

Joseph Paintsil werd gelinkt aan een ruildeal met Paul Onuachu. KRC Genk en Southampton hadden op clubniveau een overeenkomst bereikt, maar Paintsil zag een vertrek naar de Engelse tweedeklasser niet zitten.

Volgens The Athletic heeft Paintsil ondertussen een persoonlijke overeenkomst gevonden met Leeds United, eveneens uit The Championship. De Engelse ploeg zou KRC Genk een bod gedaan hebben van 10 miljoen euro, plus een doorverkooppercentage op een latere transfer.

Op dat aanbod zou KRC Genk nog niet geantwoord hebben. Paintsil wil duidelijk deze zomer de club nog verlaten en dringt aan op een deal. De prijs die Leeds biedt is 2 miljoen euro meer dan de deal die ze wilden sluiten voor de ruil met Onuachu.

Volgens Transfermarkt is Paintsil op dit moment 12 miljoen euro waard. Zijn contract bij KRC Genk loopt nog tot juni 2026. Leeds dringt eveneens aan, want de Engelse transfermarkt sluit vroeger dan de Belgische en ze hebben nog andere opties.