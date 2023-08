📷 Transfer nakend voor Romelu Lukaku? 'Chelsea geeft groen licht voor deal'

Romelu Lukaku blijft op zoek naar een nieuwe ploeg voor dit seizoen. Bij Chelsea heeft hij geen toekomst meer, maar een nieuwe deal met Inter Milan sprong af nadat Big Rom even flirtte met Juventus.

Saoedi-Arabië leek de enige mogelijke uitweg nog te zijn voor de Rode Duivel, maar Chelsea lijkt zich nu toch open te stellen en groen licht te geven voor een andere deal.

Volgens transferjournalist Nico Schira is de ploeg bereid Lukaku op uitleenbasis te laten vertrekken, als dezelfde voorwaarden van het vorige seizoen van Inter voldaan worden. Dat betekent een uitleenbeurt voor 10 tot 12 miljoen euro per jaar, met overname van zijn volledige loon.

De laatste geruchten zijn dat AS Roma bereid zou zijn om een deal te sluiten met Chelsea over Romelu Lukaku. De tijd dringt echter, want de mercato loopt op zijn einde...

#Chelsea have given the green light to sell Romelu #Lukaku on a season-long loan (€10-12M) with the payment of his salary. The same formula used by Inter last year. #transfers #CFC