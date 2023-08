Genk-coach Vrancken trots, maar toch klinkt nog een kritische noot na winst tegen Demirspor

Racing Genk boog tegen Demirspor een achterstand om in een 2-1 overwinning. Het neemt toch even de druk van de ketel. Al wil dit nog niet zeggen dat de Genkse doelpuntenmotor nu opnieuw op volle toeren draait.

"Ik ben trots op de jongens, zeker ook over de dominantie die we getoond hebben in de eerste helft en het laatste halfuur van de tweede helft. De jongens verdienen het resultaat", benadrukt Wouter Vrancken.

"Ik heb ook de grinta gezien om erover te gaan. Ik heb de jongens gefeliciteerd want ze hebben al enkele tegenslagen gehad, ook onverdiend als je kijkt naar wat ze gepresteerd hebben en welke kansen ze gecreëerd hebben."

In Genk klonk een grote zucht van opluchting na -eindelijk- twee goals. Eerder zei de coach dat enkel de vonk nodig was om opnieuw vlotter tot scoren te komen. Maar hij blijft voorzichtig.

Niet omdat we wonnen dat de efficiëntie terug is

"Het is niet omdat het nu gelukt is dat het de tweede en derde keer ook allemaal gaat komen. We waren nog niet top efficiënt. Er waren momenten in de eerste helft vooral waar de looplijnen binnen de zestienmeter niet goed genoeg waren om echt goede kansen te creëren."

En dus blijft het zaak om te blijven focussen op die efficiëntie voor doel. "Het is niet omdat we deze wedstrijd nu wonnen dat de efficiëntie terug is. We moeten blijven werken op dezelfde manier om het muntje naar onze kant te laten vallen."