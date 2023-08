Komt het nog goed voor Carl Hoefkens? Johan Boskamp velt zijn oordeel

De ploegen die Europees spelen komen dit weekend niet in actie. Voor Standard en Carl Hoefkens staat echter een levensbelangrijke wedstrijd op het programma.

Standard miste zijn competitiestart volledig en haalde slechts één gelijkspel in vier wedstrijden. Voor KV Kortrijk begon het seizoen nog dramatischer, met vier nederlagen. Beide ploegen staan dit weekend tegenover elkaar.

Een eerste D-Day dus voor Carl Hoefkens bij Standard. “Nou, hij gaat punten moeten pakken. Anders dreigt de Luikse colère uit te breken en dan krijg je het er als coach ontzettend moeilijk. Geloof me, ik heb het zelf ook meegemaakt”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Al is het probleem van Hoefkens niet erg gemakkelijk op te lossen. “Het probleem is dat er geen greintje creativiteit in zijn ploeg zit. Ze creëren helemaal niets. Dan moet je spelen vanuit de organisatie.”

Al zit je ook met de supporters van de Rouches. “Maar daar loopt hun publiek ook niet warm voor. Een moeilijke situatie. Hopelijk krijgt hij nog een paar versterkingen.“