'Liverpool denkt aan wel heel opvallende Belg als mogelijke opvolger van Mo Salah'

Liverpool beleefde al een bewogen transferperiode. Het zag enkele spelers vertrekken en ook Mo Salah wordt nu nog aan een transfer gelinkt. Een Belg zou zijn opvolger kunnen worden.

Mo Salah wordt de laatste dagen aan een transfer gelinkt naar Saoedi-Arabië. Al-Ittihad zou hem een contract voor drie jaar wil voorschotelen waarbij Salah dan 200 miljoen euro zou kunnen verdienen. Maar Jurgen Klopp verwees dat gerucht al naar de prullenbak.

"Mo Salah is een Liverpool-speler en essentieel voor alles wat we doen. Als er iets zou komen, dan is het antwoord gewoon nee. Hij is niet te koop. Mo is 100 procent toegewijd aan Liverpool en er valt dus niets te bespreken.”

Als Salah toch vertrekken bij The Reds dan zou een Belg zijn opvolger kunnen worden. Volgens Ekrem Konur zou Liverpool namelijk denken aan Benson Manuel van Burnley. Maar er zijn echter obstakels voor die transfer.

Benson verlengde begin augustus nog maar zijn contract tot midden 2027 bij Burnley en de club van trainer Vincent Kompany zou ook zo'n 25 miljoen euro vragen voor hem.