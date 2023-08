Blijft Belgisch international dan toch in Engeland voetballen? Juventus lijkt van de baan

Want volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat de rechtsback op het punt om de overstap te maken naar Fulham. Het zou gaan om een transfer van om en bij de 25 miljoen euro. Zo blijft Castagne alsnog in de Premier League voetballen.

De Londense traditieclub volgt het dossier Castagne al een tijd op de voet, maar het was wachten op geld (Mitrovic voor 53 miljoen euro naar Saudi-Arabië) vooraleer er ook effectief actie werd ondernomen.

Lange tijd leek Juventus de volgende bestemming te worden voor Castagne, maar dat gaat dus niet door. De Belgische verdediger prefereerde zelf een overstap naar De Oude Dame, maar de Italiaanse topclub kwam er niet uit met Leicester City.

🦊🇧🇪🔵 Timothy #Castagne now set to join #FulhamFC. #LCFC

⏳ More information to follow. #mercato https://t.co/G4oNM7LhYo