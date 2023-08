📷 Kogel door de kerk? 'Timothy Castagne legt medische proeven af, details over transfer lekken uit'

Het is transferjournalist Sacha Tavolieri die op zijn sociale media laat weten dat er een akkoord is over de transfer van Timothy Castagne.

Onze landgenoot trekt richting Fulham en tekent er een contract voor vier seizoenen. Castagne zou deze ochtend zijn medische proeven afgelegd hebben, waarna de officiële aankondiging voor dinsdag zou zijn.

Met de deal zou 17,5 miljoen euro gemoeid zijn, bonussen inbegrepen. Eerst was er nog sprake van een transfersom van om en bij de 25 miljoen euro.

Castagne degradeerde vorig seizoen met Leicester City, maar kan door de overeenkomst nu wel in de Premier League blijven voetballen. Fulham zag Mitrovic naar Saoedi-Arabië vertrekken, waardoor de nodige fondsen ter beschikking kwamen.

