Dit zal Kompany op tafel moeten leggen om Mike Trésor naar Burnley te halen

Het is nog druk in Genk, vooral rond de transfer van Mike Trésor. De assistenkoning wil naar Burnley, dat ver wil gaan om hem te halen. Vrijdag om 23u sluit de transfermarkt onherroepelijk in Engeland.

Naar alle verwachting komt het wel in orde, want Genk zit al ver in de onderhandelingen met de club van Vincent Kompany. Het gaat - zoals eerder al gezegd - over een huur met verplichte aankoopoptie. Dat om in regel te blijven met de Financial Fair Play, want Burnley heeft al heel wat geld uitgegeven.

Voor Genk maakt dat niet uit, want transferbedragen worden veelal sowieso in schijven betaald. De Limburgers plakten eerder een bedrag van rond de 25 miljoen euro op zijn hoofd, maar zullen genoegen nemen met een bedrag rond de 18 à 20 miljoen.

Trésor zelf mag intussen ook al zijn contract onderhandelen met de promovendus. Daar worden ook geen problemen verwacht, want er waren al eerdere contacten. Burnley heeft zijn eerste twee matchen niet kunnen winnen en hoopt nog op een kwaliteitsinjectie. Kompany wil immers ook de carrière van Divock Origi herlanceren.