De Bilde ziet binnen Antwerp twee verschillende groepen met elk eigen kijk op Europa: "Nog grote vis aan de haak slaan"

Antwerp kan een belangrijke slag slaan in Europa. Gilles De Bilde ziet hoe er toch op twee verschillende manieren wordt gekeken naar die clash in Athene.

De Bilde is voor VTM Nieuws in Athene en peilt alvast de gretigheid en het geloof in het Antwerpse kamp. "Als je naar de jonge gasten kijkt: bij hen is de honger heel groot en zij hebben heel veel geloof in het feit dat ze zich kunnen kwalificeren voor de Champions League."

Voorzichtige routiniers

"Aan de andere kant heb je de meer ervaren jongens zoals Vincent Janssen en Toby Alderweireld, maar ook de coach en sportief directeur Marc Overmars: zij zijn voorzichtiger in hun uitspraken. Zij willen die jonge spelerskern met de voetjes op de grond houden, er voor zorgen dat er geen etappes worden overgeslagen", weet de ex-Rode Duivel.

Op een gezonde manier blijven groeien, is uiteraard belangrijk. Sowieso zou de financiële bonus die vasthangt aan CL-kwalificatie mooi meegenomen zijn. "Dan is het net iets makkelijker om in de laatste dagen van de transferperiode eventueel nog een grote vis aan de haak te slaan. En er voor te zorgen dat ze nog competitiever worden."