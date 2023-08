De maat is vol bij OHL, belangrijke supportersgroepen eisen dubbel ontslag (en zien vooral deze man graag vertrekken): "Het verhaal is op"

Het rommelt serieus bij Oud-Heverlee Leuven. Na ondermaats voetbal en een teleurstellende 2/15 moeten de Leuvenaars zich zorgen beginnen maken. Twee supportersgroepen kwamen alvast met een open brief aan het bestuur.

En daarin eisen Vak K en Vak 202, twee belangrijke supportersgroepen van OHL, niet enkel het ontslag van coach Marc Brys, maar vooral dat van CEO Peter Willems. “Na drie redelijke jaren is volgens ons het verhaal op en krijgen wij een gelaten indruk", klinkt het.

In de open brief aan voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha wordt er tevens gevraagd aan de grote baas of hij hen persoonlijk kan komen uitleggen waarom hij het huidig bestuur wél goed vindt. Volgens de supporters gaat de 2/15 niet om "een toevallige tegenvaller”.

Komende vrijdag willen de supporters alvast een statement maken door in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk het stadion pas na vijf minuten te betreden.