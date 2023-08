Dimitri de Condé maakt een duidelijk punt over welke kant transferbesprekingen Mike Trésor op gaan: "Ik zeg altijd..."

Er is nog wat op til bij Genk, aan Dimitri de Condé om hierop toe te kijken. Een transfer van Mike Trésor lijkt bijvoorbeeld aan de orde.

Vooraleer op de luchthaven van Luik het vliegtuig te nemen richting Turkijke voor het Europees duel met Adana Demirspor, lichtte De Condé bij Het Belang van Limburg de nieuwe stand van zaken in de mercato toe. "Mike Trésor ligt momenteel in onderhandeling met Burnley. Zijn transfer komt dichter en dichterbij."

"Maar ik zeg altijd: het is pas officieel als iets in orde of ondertekend is", houdt de Head of Football van KRC Genk ook nog een slag om de arm. "Het is het enige dossier dat momenteel heel actief is. Voor de rest is het nog een beetje moeilijk te voorspellen."

© photonews

Er wordt ook nog gewag gemaakt van een eventuele terugkeer van Onuachu. "Je weet dat we met bepaalde dingen bezig zijn, ook op inkomend gebied. Ik ga niet te veel in detail treden. Het is een beetje afwachten. Het is voor mij een vrij stresserende periode, maar ik heb wel geloof in een goede afloop op 6 september."