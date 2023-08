Hein Vanhaezebrouck heeft nog wat te zeggen over transfers van zijn gouden spitsenduo

KAA Gent is in Cyprus voor het duel met Apoel Nicosia. Met Gift Orban en Hugo Cuypers allebei nog van de partij.

Hein Vanhaezebrouck heeft op 30 augustus nog altijd zijn gouden spitsenduo in dienst. Tot vrijdagavond middernacht is het nog uitkijken of ze een transfer maken. “Daar voelen wij niets van”, aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Dat de spelers nog beschikbaar zijn voor de match betekent niets, aldus Vanhaezebrouck. “Nu, dat ze hier zijn, wil niets zeggen. Het is niet omdat een speler in het buitenland zit, dat er niets meer kan gebeuren. Alles kan tegenwoordig op afstand geregeld worden. En vooral: alles kan in het voetbal.”

Het blijft toch een bijzonder gevoel voor de trainer van de Buffalo’s. “Wij voelen echter geen nervositeit of enige transferactie. Of ik bepaalde garanties heb gekregen dat Hugo of Gift blijven? Neen, ik heb heel de week geen contact gehad met het bestuur. Ik heb me volledig kunnen focussen op wat er op het veld gebeurt. Kijk, er is geen paniek, en er zijn geen garanties.”