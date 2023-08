Na de knotsgekke taferelen: nu is ook deze stap gezet om de transfer van Romelu Lukaku in kannen en kruiken te krijgen

De transfer van Romelu Lukaku heeft al voor knotsgekke taferelen gezorgd. Een nieuwe stap is ook ondernomen om alles officieel rond te krijgen.

Het waren dolle toestanden aan de luchthaven van Rome in afwachting van zijn komst en dan helemaal toen de Belgische spits daar arriveerde. De fans van AS Roma zijn alvast in de wolken met de toptransfer van hun club. Al was die op dat moment nog altijd niet officieel.

Volgens Corriere dello Sport heeft 'Big Rom' ondertussen wel zijn medische testen afgelegd aan de privé-kliniek Villa Stuart. Die zouden geen problemen hebben opgeleverd. De Rode Duivel heeft op hotel zijn eerste nacht in Rome doorgebracht.

Ook aan zowel de privé-kliniek als het hotel doken er tifosi op om Romelu Lukaku te verwelkomen in de Italiaanse stad. Slechts één zaak moet nu nog gebeuren om Roma ook effectief te vervoegen en dat is het zetten van zijn handtekening onder het contract. Dat moet woensdag gebeuren.