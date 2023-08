Van Bommel houdt maar beter met alles rekening: omstandigheden uitdaging en AEK pokert met uitblinker van op Bosuil

Er is heel veel om rekening te houden voor Mark van Bommel op bezoek bij AEK. De omstandigheden beloven alvast een heet avondje. En als het echt nodig moest zijn, zetten de Grieken misschien wel hun joker in.

Het zal sowieso zweten worden voor de Antwerpenaren in Athene. En dan niet enkel vanwege de sterkte van de tegenstander. Er wordt vandaag een maximale temperatuur van 33 graden Celsius voorspeld. Op het moment van de aftrap, om 21 uur 's avonds, kan die temperatuur nog schommelen tussen de 27 en 30 graden. Puffen en zweten dus.

Aan de spelers om met die hitte zo goed mogelijk om te gaan en overeind te blijven in wat sowieso een heksenketel zal zijn. De opdracht is duidelijk: niet verliezen en Antwerp gaat naar de Champions League. Als het de nul kan houden zoals in de heenwedstrijd, is dat dus altijd een feit.

© photonews

Het is ook wel zo dat het op de Bosuil maar 35 minuten Levi Garcia moest bekampen. De spits van AEK, die indruk maakte met zijn loopbewegingen en aanwezigheid, viel dan uit met een spierblessure. In principe zou die ook out zijn voor de return, maar AEK neemt 'm toch op in de selectie. Zien we Garcia vanavond indien nodig invallen?