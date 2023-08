Italiaans icoon/topverdediger blijft doorgaan en trekt nu naar... Duitse koploper

Leonardo Bonucci tekent een contract van één jaar bij het Duitse Union Berlin. Dit na 12 seizoenen en acht titels met Juventus. Dat meldt de gerenommeerde transferexpert Fabrizio Romano via Twitter.

De Italiaanse topverdediger zal donderdag nog naar Duitsland reizen om de laatste details af te werken. Hij zal zeker één seizoen bij Union Berlin blijven, met de optie om bij te tekenen. Eerder deze transferperiode genoot Bonucci al de interesse van Ajax, maar dat draaide op niets uit.

Hij speelde al sinds het begin van zijn carrière in Italië, waarvan het grootste deel bij Juventus. Hier kreeg hij eerder deze zomer te horen dat hij niet meer nodig was.

Leonardo Bonucci to Union Berlin, here we go! Verbal agreement reached, Italian CB leaves Juventus on permanent deal and joins Union ⚪️🔴🇮🇹 #UnionBerlin



Bonucci will travel to Berlin later today if all goes to plan.



Contract until June 2024, option for further season discussed. pic.twitter.com/pnL2VTlO6h