📷 Rennes opnieuw aan zet op transfermarkt: 'Last minute bod op Theate'

Vrijdagavond om middernacht eindigt de zomermercato in heel wat Europese competities. Het is uitkijken of er nog een transfer komt voor Arthur Theate.

Arthur Theate genoot ook deze zomer weer de nodige aandacht op de transfermarkt. RB Leipzig was de laatste ploeg die concreet was, met een voorstel tot huur en verplichte aankoopoptie volgende zomer van 30 miljoen euro. Stade Rennais, de huidige ploeg van Arthur Theate waar de Rode Duivel nog drie jaar onder contract ligt, zei echter neen tegen deze deal. Veel heeft te maken met het feit dat de Franse club ook nog een vervanger voor Theate wil strikken. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft nu ook Fiorentina nog een last minute bod gedaan op de Theate. Het is uitkijken wat de Italiaanse club aan Rennes heeft voorgesteld. Ook voor deze deal blijft het wellicht zo dat de huidige club van Theate vooral inzit met het feit wie hem zou vervangen bij een mogelijke transfer. Zeker nu de transferperiode er bijna op zit, wordt dit geen gemakkelijke opdracht. 🟣🇧🇪 EXCL. La Fiorentina a transmis une offre au Stade Rennais pour Arthur Theate. La Viola va tenter le coup en dernière minute malgré l’intransigeance du #SRFC qui ne devrait pas laisser le Belge quitter la Bretagne si un remplaçant n’est pas trouvé. #mercato #SerieA… pic.twitter.com/J6TYNneR53 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 30, 2023