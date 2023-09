Deze ploegen ontmoeten KAA Gent, Club Brugge en KRC Genk in Europa

Donderdagavond kwalificeerden KAA Gent, Club Brugge en KRC Genk zich voor de groepsfase van de Conference League. Vrijdagmiddag werden de tegenstanders geloot.

KAA Gent plaatste zich donderdag als eerste voor de Conference League. De troepen van Hein Vanhaezebrouck zetten vrij eenvoudig Apoel Nicosia voor een tweede keer opzij.

Club Brugge had het een pak moeilijker. Zij kwamen in eigen huis 0-2 op achterstand tegen Osasuna, maar in enkele dolle minuten wisten de spelers van trainer Ronny Deila de achterstand om te zetten in een gelijkspel dat voldoende was voor de kwalificatie.

KRC Genk maakte de moeilijkste kwalificatie door. Zij hadden verlengingen en strafschoppen nodig om Demirspor uit te schakelen. Tolu Arokodare trapte de winnende strafschop tegen de netten, iets wat hem tegen Servette niet lukte.

In Monaco werd vrijdagmiddag geloot voor de groepsfase van de Conference League. Deze tegenstanders kwamen voor de drie Belgische ploegen uit de bus.

KAA Gent in groep B: Maccabi Tel Aviv (Israël), Luhansk (Oekraïne) en Breidablik (IJsland)

Club Brugge in groep D: Bodo Glimt (Noorwegen), Besiktas (Turkije) en Lugano (Zwitserland)

KRC Genk in groep F: Fiorentina (Italië), Ferencvaros (Hongarije) en Cukaricki (Servië)