📷 OFFICIEEL Roman Yaremchuk is weg bij Club Brugge

Valencia CF en Club Brugge hebben een akkoord bereikt over Roman Yaremchuk. Hij wordt voor één seizoen verhuurd.

De international van Oekraïne landt in Valencia om de aanval te versterken tot 30 juni 2024, nadat hij sinds afgelopen zomer bij Club Brugge landde.

Yaremchuk werd opgeleid bij Dynamic Kiev, waar hij doorbrak in het eerste elftal na een uitleenbeurt aan FK Oleksandriya. Enkele maanden na zijn debuut in de Oekraïense Premier League werd hij in 2017 aangetrokken door het Belgische KAA Gent, waar hij in vier seizoenen 61 doelpunten scoorde.

Vervolgens maakte Yaremchuk de sprong naar SL Benfica en keerde later terug naar België om zich bij Club Brugge aan te sluiten, waar hij met beide teams UEFA Champions League-wedstrijden speelde.