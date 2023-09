Sarcastische Vrancken na thriller in Turkije: "We hadden er dan ook uren en uren op getraind"

Als Wouter Vrancken een referentiematch zocht waarbij zijn spelers een paar keer door een muur moesten, heeft hij ze gisteren gevonden. KRC Genk kon in 147 minuten speeltijd Demirspor niet opzij zetten, maar bleef enorm cool in de penaltyreeks.

Een opgeluchte Vrancken weet nu dat de juiste mentaliteit in de groep zit. "Deze jonge groep heeft enorm veel moeten doorstaan de voorbije maanden. In plaats van uit mekaar te vallen, zijn ze nog dichter bij mekaar gekropen", zegt hij in HBvL.

Eigenlijk had Genk het altijd moeten afmaken in de reguliere speeltijd, maar het miste zijn kansen. "Deze kwalificatie is ook verdiend, fysiek waren we geweldig in deze hitte. Daar moet ik mijn staf een grote pluim voor geven. Het was een enorme ervaring voor onze jonge spelers, ik moet de Turkse fans feliciteren voor de schitterende sfeer in het stadion."

En in de penaltyreeks nam iedereen zijn verantwoordelijkheid. "Aziz Ouattara wilde graag trappen, daarom stond Mark McKenzie zijn plaats af. Uiteindelijk was het de enige trap, die bijna werd gered. Alle andere strafschoppen vlogen perfect binnen."

"We hadden er dan ook uren en uren op getraind. Nee, dit blijft een loterij. Arokodare zette ik als laatste, omdat hij bij zijn vorige clubs ook vaak strafschoppen trapte. Die misser tegen Servette had hij al lang uit zijn hoofd gezet."