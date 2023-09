Club Brugge beleefde al een mooie zomer, maar kan het tegen Gent ook iets rechtzetten?

Met een trip naar KAA Gent sluit Club Brugge zijn zomer af. En die is al bijzonder geslaagd geweest.

Club Brugge heeft er al een bijzonder mooie zomer opzitten. Het plaatste zich via drie voorrondes voor de groepsfase van de Conference League en met Osasuna had het ook al eens een echte test deze zomer. Ook in de competitie loopt het voorlopig gesmeerd.

De eerste wedstrijd tegen KV Mechelen verliep het nog wat stroef met een 1-1 gelijkspel, maar daarna tegen Westerlo en vooral tegen Eupen en RWDM werd een bijzonder vlot gestoord. Zondag volgt dus de laatste echte test tegen KAA Gent.

Ook de Buffalo's begonnen de Belgische competitie met 10 op 12 en plaatsten zich voor de groepsfase van de Conference League. Club verloor de laatste twee wedstrijden op bezoek bij Gent en heeft dus ook iets recht te zetten. Het zou de afsluiter zijn van een mooie zomer.